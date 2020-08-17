السفارة الفرنسية: استئناف دراسة التأشيرات للبنانيين واصدارها دون قيود

A + A -

وزعت السفارة الفرنسية بيانا، عن وزارة الخارجية الفرنسية، جاء فيه: "في أعقاب التفجيرات التي حدثت في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، قررت فرنسا، بشكل استثنائي، استئناف دراسة وإصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، دون أي قيود غير الشروط المعتادة للاقامة والسماح بدخولهم اراضيها من جديد. ويمكن للأشخاص الذين يحملون تأشيرات السفر من الأن وصاعدا الذهاب الى فرنسا.

إن بادرة التضامن هذه مع الشعب اللبناني تتم في ظل احترام صارم للمتطلبات الصحية. ولهذا فإنه يجب على الأشخاص الذين يبلغون 11 عاما أو أكثر القادمين من لبنان، أن يخضعوا لاختبار "PCR" عند وصولهم إلى فرنسا. ويمكن للأشخاص الذين تمكنوا من إجراء هذا الاختبار قبل أقل من 3 أيام من موعد السفر تقديمه إلى شركات الطيران أثناء عمليات التفتيش والمراقبة. وسيتم توجيه الأشخاص الذين لم يتمكنوا من إجراء الاختبار عند وصولهم إلى فرنسا إلى نقاط التفتيش الصحية في المطار لإجراء اختبار "RT-PCR". في حالة اتت نتيجة الإختبار إيجابية، سيتعين على الأشخاص تنفيذ حجر لمدة أسبوعين".