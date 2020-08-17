بانو زار قائد الجيش: المؤسسة بذلت جهودا جبارة للمساهمة في تخطي النكبة

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أعلن المكتب الاعلامي لعضو "تكتل لبنان القوي" النائب انطوان بانو، ان الأخير زار قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول اللقاء "زلزال الرابع من آب الذي أصاب بيروت وتداعياته الكارثية على العاصمة وضواحيها".

وتقدم بانو بتعازيه الحارة للمؤسسة العسكرية "التي قدمت على مذبح الوطن ثمانية شهداء بينهم ضابط"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذي ناهز عددهم الثلاثمئة في صفوف الجيش، ولا يزال قسم منهم في حالة صحية بالغة الخطورة.

وأعرب بانو عن شكره "العميق للمؤسسة العسكرية للجهود الحثيثة التي تبذلها قيادة وأفرادا للمساهمة في تخطي هذه النكبة، سواء عبر إنشاء غرفة الطوارئ المتقدمة التي أطلقتها المؤسسة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، أو عبر المساهمة في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ورفع الركام والردميات والحطام، وتسيير دوريات راجلة حرصا على أمن المواطنين الذين يتعرضون للسلب والنهب في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى الحرص على التوزيع الشفاف للمساعدات الإنسانية العاجلة التي تسلك طريقها إلى لبنان".

من جهة أخرى، نوه بانو ب"جهود المؤسسة التي باشرت بإزالة أعمال الردم في الحوض الرابع في مرفأ بيروت"، معتبرا أن هذا المرفأ يشكل قضية وطنية ذات أهمية استراتيجية واقتصادية ووطنية بامتياز للشعب اللبناني وللأجيال القادمة عموما ولأهالي بيروت خصوصا".

واعتبر بانو "أن هذه الخطوة جبارة لاسيما وأن الحوض الرابع هو أكبر وأعمق حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط، ومورد رزق لمئات العائلات اللبنانية، وحركة اقتصادية ناشطة كانت تمثل 40% من نشاط المرفأ".