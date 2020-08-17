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الاتحاد المسيحي المشرقي يدعو المسؤولين الى التعامل بروح وطنية تتناسب وخطورة الاستحقاقات

17
AUGUST
2020
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عقد الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام المحامي فرنسوا العلم حيث جرى البحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما على ضوء الإنفجار الجريمة الذي ضرب العاصمة بيروت وأودى بحياة مئات الأبرياء وجرح الآلاف وخلف دمارا هائلا.

 


ورأى الاتحاد في بيان أصدره اليوم انه في زحمة التطورات السياسية والأمنية والعسكرية التي نتجت عن تفجير مرفأ بيروت، تبرز المواقف المحلية والدولية من مسألة تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، وهي تتراوح بين إعادة التسويق لحكومات الوحدة الوطنية او التوجه الى حكومات التكنوقراط مروراً بمختلف التوصيفات من مصغّرة الى أقطاب الى حياديين الى آخر المطاف.

 


واعتبر أن الواقع يشير الى ان هذه المواقف تخفي في طيّاتها النوايا الحقيقية المبيّتة لمطلقيها، وتحديداً لناحية إنتاج حكومة قادرة على تحقيق الأهداف والمشاريع التي يطمحون لتنفيذها او عرقلة القرارات التي تضرّ بمصالحهم وعلى رأسها داخلياً مكافحة الفساد.
ولمزيد من توضيح الصورة لا بد من تعداد أبرز الاستحقاقات التي من المقدّر ان تواجهها الحكومة العتيدة، لتبيان أيٍ من أشكال الحكومات المقترحة هي الأنسب والأقدر فعلياً على مواجهتها بما يؤمن المصلحة اللبنانية.


وأشار في هذا السياق ألى بروز أولوية مكافحة الفساد على المستوى الداخلي وضرورة السير في عمليات التدقيق الجنائي ابتداءاً من مصرف لبنان وصولاً الى جميع الوزارات والمجالس والمؤسسات الرسمية.


كما تبرز على المستوى الخارجي مسائل مواجهة التوطين الفلسطيني والنزوح السوري وترسيم الحدود وتلزيم الثروات النفطية وخرائط النفوذ التي تتصارع القوى الإقليمية والدولية لفرضها على بلدان المنطقة، والتي أصبح واضحاً ان موقع لبنان بات يتمتّع فيها بأهمية كبيرة.


وعلى ضوء ما تقدم، يدعو الإتحاد المسيحي اللبناني المشرقي المسؤولين والأطراف السياسية الحريصة على لبنان ومستقبله الى التعاطي بروح وطنية تتناسب مع خطورة الاستحقاقات القادمة، وان ينظروا الى مسألة تشكيل الحكومة العتيدة من زاوية تأمين الحدّْ الأقصى من القدرة على التصدي لهذه الاستحقاقات ومعالجتها، بعيداً عن لعبة التذاكي والمصالح الضيّقة التي اعتدناها، فمسألة «وجودنا على مركب واحد» لم تعُد لازمة يكررّونها ببغائياً في تصاريحهم، بل باتت واقعاً محسوساً تجسدّه الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وزحمة الأساطيل المتواجدة قبالة شواطئنا، وغزارة القصف الدبلوماسي الذي نتعرض له يومياً.

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