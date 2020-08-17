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"تواصل" لتحويل الأموال: الشركة مستمرة بتقديم خدماتها الآمنة والمضمونة لزبائنها

17
AUGUST
2020
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بيان هام صادر عن شركة "تواصل عبر العالم" (Tawasul Around the World):


بعد الأخبار المتداولة أخيراً حول عقوبات دولية وإجراءات عقابية أو قيود مختلفة، وحرصاً على مصلحة كل مصرف ومواطن ومتعامل مع شركتنا، وتأكيداً على سلامة أمواله ومعاملاته المالية كافة،
يهم شركة "تواصل عبر العالم"، المسجلة لدى أمانة السجل التجاري في دمشق، تحت الرقم 15155، تاريخ 18/12/2007، أن تؤكد أنها غير معنية بأي شركة أخرى تحمل اسماً مماثلاً أو مشابهاً، من التي ورد ذكر أسمائها ضمن لوائح إجراءات دولية أو طاولتها قيود وعقوبات معينة، كما أنها غير معنية بأي من الشركات التي ورد ذكر أسمائها في القرار التنفيذي الصادر عن وزارة الخزانة الاميركية أو أي جهة دولية أخرى.
كما تؤكد على أنه لا توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركات التالية:


1- Tawasul Company
2- Al-Tawasul Company
3- Tawasul Financial Exchange
4- Tawasul Hawala Company


كما تؤكد شركة "تواصل عبر العالم" على أنه ليس لديها أي فرع، ولم يكن لديها يوماً أي فرع، في محافظة إدلب أو ريفها أو في منطقة حارم السورية.
كما تطمئن شركة "تواصل عبر العالم" جميع زبائنها والمتعاملين معها كافة، بأنها مستمرة في تقديم خدماتها الآمنة والمضمونة لهم، في القطاع المالي الذي تتولاه. خصوصاً التحويلات المالية عبر شركة "وسترن يونيون"، بشكل مطابق لكل المعايير الدولية ومنسجم مع القواعد المطبقة عالمياً.


ان شركة "تواصل عبر العالم إذ تفخر بثقة زبائنها بها على مدى ١٣ عاماً، تؤكد حرصها المطلق على استمرار هذه الثقة، كما على ضمان خير زبائننا وحفظ مصالحهم كاملة، في بلادنا كما في أرجاء العالم.
لذلك كان هذا البيان.

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