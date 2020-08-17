إقفال كامل في هذه البلدة لخمسة أيام بسبب "كورونا"...

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أعلنت بلدية انصار الاقفال الكامل في البلدة لمدة خمسة أيام، وقالت في بيان اليوم: "بناء على توصية خلية الطوارئ في البلدة ونظرا للظروف الإستثنائية التي نمر بها جراء تفشي جائحة كورونا، وبعد تزايد أعداد المصابين في بلدتنا أنصار خلال الأسبوع المنصرم حيث أظهرت النتائج إصابة عدد من أبناء البلدة بمعدل إصابة كل يوم ما يتطلب أقصى درجات التشدد في تطبيق الإجراءات، بناء عليه، يطلب منكم التزام ما يلي:

أولا: تقفل بشكل كامل لمدة خمسة أيام إبتداء من صباح اليوم الإثنين 17/8/2020 لغاية مساء يوم الجمعة 21/8/2020 ضمنا قابلة للتمديد:

- النوادي الرياضية - الملاعب

- صالات الألعاب الإلكترونية- محلات الحلاقة الرجالية

- صالات التزيين النسائي

ثانيا: تقفل الصالات في المطاعم والمقاهي ويمنع منعا باتا تقديم النرجيلة.

ثالثا: إلزامية وضع الكمامة وعدم تواجد أكثر من شخص في المؤسسات التالية:

- محلات الخضار والفاكهة- السوبرماركت

- محلات بيع اللحوم- محلات الحلويات

- الصيدليات- وباقي المؤسسات والمحال التجارية الأخرى

رابعا: على كل مواطن من أبناء البلدة التحلي بروح المسؤولية والتزام هذا التعميم للحفاظ على السلامة العامة وكل مخالف يعرض نفسه لغرامة مالية قيمتها (500.000 ل.ل.) خمسمائة ألف ليرة لبنانية، تتضاعف قيمتها عند تكرار المخالفة.

آملين لجميع أهالي وسكان بلدتنا الكرام دوام الصحة والعافية ولجميع المرضى الشفاء العاجل".