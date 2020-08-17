إشاعة اليوم من غسان جرمانوس

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كتب غسان جرمانوس على فايسبوك:



"وصلتنا معلومات مؤكّدة ان الوزير جبران باسيل وقّع عقد بمبالغ طائلة مع شركة société image 7 لصاحبتها Anne Méaux

وهي شركة تعنى باعتماد استراتيجيات اعلامية هدفها تحسين صورة شخصيات عامة والتصدّي للهجمات الاعلامية التي يتعرّضونها من خلال مقالات وتغريدات ومواقف محددة كما وطريقة الظهور الاعلامي لهذه الشخصيّة.

قد يكون فيديو ابن جبران واحدة من الاستراتيجيات الذكيَة التي تم اعتمادها حيت تطرّقوا الى موضوع التنمّر وهو موضوع حسّاس (Taboo) يستقطب تعاطف ويُصعب مهاجمته بإعتبار ان له علاقة مع شخص قاصر.

تجدر الاشارة ان كارلوس غصن يعتمد هذه الشركة في عمليات التواصل الاعلامي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. حيث لهذه الشركة دور ناجح في تقديمه كشخصيّة مميّزة تم استهدافها ظلماً.

يبدو ان استراتيجيات شربل خليل ووديع عقل وسمير صفير الغوغائية افضت "صفر"، او أنّ ثمة من سيدير صفحاتهم ويدوّن لهم تغريداتهم من الآن فصاعداً..."

ثمّ عاد جرمانوس وكتب:

"وردني اتصال من شركة image 7 نفت فيه ما ورد على صفحتي لجهة تعاقد بينها وبين النائب جبران باسيل، كما نفت اي علاقة به.

وابرزت لنا الشركة الكتاب المرفق ربطاً.

فاقتضى النشر عملاً بحق الرد، حيث عَمَدْتُ على تمويه إمضاء رئيسة الشركة حفاظاً على الخصوصيّة.

كما أبرُز ربطاً مضمون المنشور المذكور الذي ورد على صفحتي سابقاً"