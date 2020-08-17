نجم ارجأت مؤتمرها الصحافي .. وصوان نقل التحقيق الى المحكمة العسكرية

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أرجأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا ظهر اليوم، للتحدث عن مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت الى وقت يحدد لاحقا بسبب سفرها صباح اليوم الى فرنسا لأسباب خاصة.

وكان من المقرر أن تلتقي نجم بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان قبل عقد المؤتمر الا أن سفرها المفاجىء أرجأ الاجتماع.

وجرى نقل التحقيق الذي باشر فيه القاضي صوان من قصر العدل في بيروت الى المحكمة العسكرية حيث يناوب صوان كقاضي تحقيق عسكري وذلك لعدم تعيين كاتب له في قصر العدل، فقرر الإستعانة بكاتب من قلم المحكمة العسكرية بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.