الوضع لم يعد يحتمل.. وزير الصحة: اليوم نعلن حالة النفير العام

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قال وزير الصحة حمد حسن في حديث لاذاعة صوت لبنان: اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة أسبوعين.
واشار الى ان إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم لثلاث أقسام: المطار مدينة بيروت وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1/1000 ويمكن السيطرة عليه.
وأضاف: نحن جميعاً أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج الى اجراءات صارمة لان الوضع لم يعد يحتمل.
وقال: أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة امتلأت في بيروت".