الوضع لم يعد يحتمل.. وزير الصحة: اليوم نعلن حالة النفير العام

A + A -

قال وزير الصحة حمد حسن في حديث لاذاعة صوت لبنان: اليوم نعلن حالة النفير العام ونحتاج الى قرار شجاع بالاقفال مدة ‏أسبوعين.

واشار الى ان إغلاق البلد في المرحلة المقبلة سيقسم لثلاث أقسام: المطار مدينة بيروت وباقي المناطق أما بالنسبة لإغلاق المطار فقد وصلت نسبة إصابة الوافدين الى 1/1000 ويمكن السيطرة عليه.

وأضاف: نحن جميعاً أمام تحد حقيقي والأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة والموضوع يحتاج الى اجراءات صارمة لان الوضع لم يعد يحتمل.

وقال: أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة امتلأت في بيروت".



