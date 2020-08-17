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4 قرارات لمحافظ جبل لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا

17
AUGUST
2020
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أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أربعة قرارات قضت بعزل أحياء في برجا، وإقفال قلم نفوس ومحتسبية مالية جبيل وسرايا عاليه، بسبب كورونا. وجاء في القرارات الآتي:

القرار الأول

“ان محافظ جبل لبنان

بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959

وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة برجا – قضاء الشوف

وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها ،

قرر ما يأتي :

المادة الاولى : تعزل الاحياء التي تحددها بلدية برجا ( قضاء الشوف ) بعد ارتفاع في عدد الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلــدة والمخالطين مع المصابين .

المـادة الثانية : تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية برجا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيــــم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية لا سيما في المقاهي ومراكز العبادة لجهة تأمين التباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة 50 بالماية من قدرتها الاستيعابية .

المادة الثالثة وقف العمل في صالات العاب الفيديو ومنع التجمعات والانشطة الرياضية لمدة اسبوع .

المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

 

اقفال قلم نفوس شحيم

وقضى القرار الثاني بإقفال قلم نفوس شحيم لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا وجاء فيه:

“ان محافظ جبل لبنان

بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959

وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في قلم نفوس شحيم

وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها ،

قرر ما يأتي :

المادة الاولى : يقفل قلم نفوس شحيم لمدة 72 ساعة بعد تسجيل اصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين .

المـادة الثانية : تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام الشوف تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول .

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.


اقفال محتسبية مالية جبيل

وقضى القرار الثالث باقفال محتسبية مالية جبيل الكائنة في مبنى السراي لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا وجاء فيه:

“ان محافظ جبل لبنان بناء على المرسوم الرقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ)

وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 تاريخ 12/6/1959، وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في محتسبية مالية جبيل في السراي، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها، قرر ما يأتي:

المادة الاولى: تقفل محتسبية مالية جبيل الكائنة في السراي لمدة 72 ساعة بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام جبيل تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

 

إقفال سراي عاليه

وقضى القرار الرابع بإقفال سرايا عاليه لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا، جاء فيه:

“ان محافظ جبل لبنان، بناء على المرسوم الرقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ)، بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 تاريخ 12/6/1959، وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في دوائر سراي عاليه، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،

قرر ما يأتي:

المادة الاولى: يقفل سرايا عاليه لمدة 72 ساعة بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا في بعض الدوائر ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام عاليه تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

 

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أربعة قرارات قضت بعزل أحياء في برجا، وإقفال قلم نفوس ومحتسبية مالية جبيل وسرايا عاليه، بسبب كورونا. وجاء في القرارات الآتي:

القرار الأول
“ان محافظ جبل لبنان
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959
وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد عدد الاصابات بوباء كورونا في بلدة برجا – قضاء الشوف
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها ،
قرر ما يأتي :

المادة الاولى : تعزل الاحياء التي تحددها بلدية برجا ( قضاء الشوف ) بعد ارتفاع في عدد الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من سكان البلــدة والمخالطين مع المصابين .

المـادة الثانية : تكلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع بلدية برجا لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيــــم محضر وفق الاصول وتكليف البلدية التشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية لا سيما في المقاهي ومراكز العبادة لجهة تأمين التباعد الاجتماعي والالتزام بنسبة 50 بالماية من قدرتها الاستيعابية .

المادة الثالثة وقف العمل في صالات العاب الفيديو ومنع التجمعات والانشطة الرياضية لمدة اسبوع .
المادة الرابعة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

اقفال قلم نفوس شحيم
وقضى القرار الثاني بإقفال قلم نفوس شحيم لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا وجاء فيه:
“ان محافظ جبل لبنان
بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959

وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في قلم نفوس شحيم
وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها ،
قرر ما يأتي :
المادة الاولى : يقفل قلم نفوس شحيم لمدة 72 ساعة بعد تسجيل اصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين .

 

المـادة الثانية : تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام الشوف تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول .

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

اقفال محتسبية مالية جبيل
وقضى القرار الثالث باقفال محتسبية مالية جبيل الكائنة في مبنى السراي لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا وجاء فيه:

“ان محافظ جبل لبنان بناء على المرسوم الرقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ)
وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 تاريخ 12/6/1959، وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في محتسبية مالية جبيل في السراي، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها، قرر ما يأتي:

المادة الاولى: تقفل محتسبية مالية جبيل الكائنة في السراي لمدة 72 ساعة بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخــــاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام جبيل تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

إقفال سراي عاليه

وقضى القرار الرابع بإقفال سرايا عاليه لمدة 72 ساعة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوباء كورونا، جاء فيه:
“ان محافظ جبل لبنان، بناء على المرسوم الرقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ)، بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 تاريخ 12/6/1959، وبعد الاطلاع على التقرير المتضمن تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا في دوائر سراي عاليه، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة ، وتلافيا من ازدياد عدد الاصابات وانتشارها،
قرر ما يأتي:

المادة الاولى: يقفل سرايا عاليه لمدة 72 ساعة بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا في بعض الدوائر ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين.

المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام عاليه تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره”.

 
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