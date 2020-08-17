مدير مستشفى الحريري: اذا انتظرنا اكثر ستكون خطورة الموقف واضحة.. لكن، سيكون الوقت قد فات!

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تطرق مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الدكتور فراس الأبيض في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر" الى وضع انتشار فيروس كورونا في لبنان.

وقال الأبيض:" الارتفاع المستمر والسريع في عدد المرضى الذين يعانون من كورونا في لبنان مقلق للغاية. هل نواجه خيارًا بين فقدان السيطرة تمامًا أو الإغلاق التام؟ بالنسبة لخبراء الصحة العامة، هذا السؤال وإجابته واضحان. هل المجتمع أو السلطات في جهوزية؟".

الابيض نشر بيانا عن خلية الأزمة في برجا وفيه أن العديد من أصحاب المحال في المنطقة لم يتجاوبوا مع قرار بضرورة "حصر فتح المؤسسات التجارية"، وقال :" هذا الإعلان يشير إلى أن المجتمع ليس جاهزًا. ويرجع السبب في ذلك إلى الأزمة المالية، أو الإجهاد الاجتماعي والعقلي ، إن الإغلاق لا يحظى بشعبية كبيرة. ولا يزال بعض الأشخاص لا يأخذون كورونا على محمل الجد أو يعتبرونه خدعة."

وتابع :"يجب أن يستمر الإغلاق لمدة أسبوعين على الأقل حتى يؤدي الى النتائج المرجوة. في بعض البلدان، دعمت السلطات العمال من خلال توفير التعويضات أو الأمن الوظيفي. كما تم توفير الغذاء والدواء للعاجزين. حاليًا ، نفتقر إلى الدعم المالي والاجتماعي المطلوب لتحمل عبء الإغلاق."

وختم :"بدون اللجوء الى الإغلاق ، ستستمر الأرقام في الارتفاع ، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات. حدث هذا ، بشكل كارثي ، في بلدان أخرى. اذا انتظرنا اكثر، ومع مرور الايام، ستكون خطورة الموقف واضحة حتى للمشككين في كورونا. لكن، ولسوء الحظ ، سيكون الوقت قد فات."