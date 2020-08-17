الإصابات اقتربت من الـ 500: كورونا يتفاقم بشكلٍ خطير.. والوضع ينذر بكارثة!

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مع تفاقم المرض السياسي في البلاد، وانسداد الآفاق أمام انفراجات في المدى العاجل، يتفاقم بشكلٍ خطير انتشار وباء كورونا في ظل التزايد المطّرد في وتيرة الإصابات التي اقتربت من 500 إصابة أمس، ليتقدم هذا الخطر على الكثير من الملفات والأزمات التي تستدعي هي الأخرى القلق والخوف على المصير.

مصادر وزارة الصحة أفادت جريدة "الأنباء" أن الوضع حرجٌ جداً، في حين أكّدت مصادر طبية للـ "الأنباء" الالكترونية أن لبنان دخل مرحلة الانتشار الواسع، ولا حلّ سوى التزام الإرشادات الوقائية، مشيرةً إلى أن ارتفاع عدد المصابين ينذر بكارثة في ظل الاستهتار المتمادي لدى الناس، وغياب المتابعة من قِبل كل الأجهزة المعنيّة.