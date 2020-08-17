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تحذير لبناني من بيع البيوت التراثية المنكوبة

17
AUGUST
2020
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 نبه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أهالي المنطقة المنكوبة بفعل انفجار مرفأ بيروت من الوقوع ضحية سماسرة العقارات واستغلال المنكوبين لشراء ممتلكاتهم، داعياً السكان إلى الصمود في منازلهم.

 

ويأتي التحذير في أعقاب أنباء عن عروض قدمها سماسرة العقارات لشراء المنازل الأثرية في المناطق المنكوبة بفعل التفجير في أحياء الأشرفية الأثرية بالجميزة ومار مخايل... وغيرها، وهو ما دفع بوزير المال في الحكومة المستقيلة غازي وزني في الأسبوع الماضي إلى إصدار تعميم يقضي «بمنع بيع أو رهن العقارات ذات الطابع التراثي والتاريخي منعا لاستغلال الحالة الراهنة للمناطق المنكوبة إثر تفجير مرفأ بيروت».


كما منع وزير الثقافة عباس مرتضى «إجراء أي معاملة بيع أو تصرف أو تأمين تتعلق بالعقارات المتضررة ومنع تسجيلها في الدوائر العقارية إلا بعد الانتهاء من أشغال الترميم كافة، وبعد موافقة وزارة الثقافة».


وقال عودة: «لا بد من تنبيه أبنائنا كي لا يقعوا ضحية المتمولين وسماسرة العقارات المنقضّين على أرزاق الناس، الذين يستغلون المصيبة التي حلت بهم ويستفيدون من ضيق عيشهم ليغروهم بالمال مقابل بيوتهم». وقال: «هؤلاء الأغنياء جداً قد اعتادوا القيام بهذا الأمر ويستغلون الفقراء والمنكوبين في أيام الشدة بإرسالهم شباباً ليغروا هؤلاء المصابين بالمال الوفير، لكنهم لا يعلمون أن الشر لا يخفى. هؤلاء لا ضمير يؤنبهم ولا رادع أخلاقياً يحد من جشعهم».


وطلب عودة «من جميع أبنائنا في الأشرفية وجوارها عدم الوقوع في فخهم، والصمود في منازلهم، وعدم التنازل عنها مقابل المال، وسوف نتعاون جميعا للخروج من هذه التجربة».


من جهته، أكد النائب هاكوب ترزيان أن «أي متاجرة أو محاولة لاستغلال أحزان الناس وآلامهم هما أمران مرفوضان وممنوع التداول بهما». وطالب في بيان وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم «بإصدار قرار موجه إلى جميع الكتاب العدل الأصيلين والمكلفين للامتناع نهائياً عن إجراء أي معاملة تتعلق بعقارات واقعة ضمن المناطق العقارية المنكوبة جراء جرم الغدر في انفجار مرفأ بيروت.

 

الشرق الأوسط
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