عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 آب 2020

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الأنباء الكويتية: جعجع يدعو إلى حكومة «مستقلين».. والتيار الوطني الحر لن يشارك «إذا لم تتوافر الشروط الإصلاحية»

الراعي لحكومة «إنقاذ» الشعب.. وباسيل: لن نسكت عن أي تطاول

الديار: الصراع على تشكيل الحكومة بين الحريري وباسيل.. والرئيس عون لن يُوقع إلا بعد الحسم

ماكرون على خط التأليف والتشكيل وسيُذلّـل العقبات امام الحكومة

هيل اطلق الانذار الاخير امام المسؤولين وحمّل المسؤولية للجميع عن الفساد والازمة



الشرق الأوسط: عون: الأرض المحتلة والحدود البحرية تتصدران مشكلات السلام مع إسرائيل

النهار: 48 ساعة مفصلية لحكم الحريري وما بعده