هيئة التيار الوطني الحر في تلفزيون لبنان: نهيب بالقيمين و المعنيين وتحديداً قسم الاخبار ان يكونوا على مسافة واحدة من الجميع

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صدر عن هيئة التيار الوطني الحر في تلفزيون لبنان البيان التالي:

تابعنا اليوم وقائع كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على شاشات التلفزة وللاسف فقد غابت هذه الكلمة عن شاشة الوطن، شاشة تلفزيون لبنان. ولدى استفسارنا عن الموضوع كان الجواب ان مديرية الاخبار التزمت ببرامج حوارية على الهواء علماً ان الكلمة مقررة منذ اكثر من ثلاثة ايام. ان هيئة التيار الوطني الحر في تلفزيون لبنان تهيب بالقيمين و المعنيين وتحديداً قسم الاخبار ان يكونوا على مسافة واحدة من الجميع ان بالنقل المباشر او باختيار الضيوف الذي بات جلياً ان معظمهم من لون واحد وتتمنى الهيئة على القيمين ان يحافظ التلفزيون على دوره الجامع والوطني من دون التمييز بين الافرقاء.