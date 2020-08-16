النائب أسعد درغام للـLBC (مقتطفات): المطلوب حكومة جديدة على قاعدة واحدة هي الإصلاحات

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النائب أسعد درغام للـLBC:

ــ الناس تعبت وهي بحاجة لمخارج لأزماتنا المالية والاقتصادية، الوقت للتكاتف والتعاون.

ـ الخلافات في السياسة على كيفية إدارة الملفات وليست شخصية، وعلى الجميع الجلوس على الطاولة للحوار.

ــ الحكومة السابقة أنتجت، وتراكمات 30 سنة لا تعالج خلال فترة ستة أشهر، هناك ورثة ثقيلة تحملتها حكومة دياب.

ــ المطلوب حكومة جديدة على قاعدة واحدة، هي الإصلاحات، تضع خريطة طريق للعمل لتكون منتجة وفاعلة. التسميات لا تهم وقد جربنا كل الحكومات من وحدة وطنية، ومستقلة..



ــ الخلاف هو حول ادارة الملفات مع كل الأفرقاء إن كان من تيار مستقبل او حزب الله، نتفق مع حزب الله على العناوين الكبيرة ولكن في الملفات الداخلية لا يمكننا الانتظار أكثر.

ــ هناك مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات، والرئيس عون كرئيس يجلس مع جميع الأفرقاء السياسيين.

ــ دفعنا ثمنا باهظا مع الجميع، لا يمكننا بعد اليوم المسايرة، لا تيار المستقبل ولا حزب الله، لم نتمكن من إنجاز الاصلاحات التي نريدها لا في الكهرباء ولا في المياه يريدون كهرباء ولا يسمحون لنا ببناء المعامل، يريدون المياه ويعارضون انشاء السدود، يريدون الاصلاح ولا يوافقون على اقرار قوانين الاصلاحات المالية...

- نحن مع كل إجراء يوصل للحقيقة والمحاسبة : الإعتماد اولا على أجهزتنا ومؤسساتنا الأمنية والقضائية لتقوم بعملها بشفافية وفعالية.

ــ اليوم هناك محققين فرنسيين و FBI أيضا وكل الدول أرسلت حققين للمشاركة في التحقيقات لماذا الاستعجال للمطالبة بالمحكمة الدولية.

- الكل يجب ان يكونوا تحت سقف التحقيق والقانون، من وزراء معنيين ومدراء وموظفين مسؤولين، وقادة أجهزة مختصين وقضاة.

ــ الاتهام والتحريض الذي نشهده اليوم يعيدنا الى فترة 2005.

ــ ما يميزنا عن غيرنا أن خياراتنا مستقلة وغير مرتبطين بأي مكون في الخارج.

ــ الناس تعبت، وتريد أن تأكل وتشرب وتعيش، فليذهبوا الى أي حكومة يريدون ونحن كتيار وطني حر مسهلين وداعمين الى أقصى الحدود.

ــ خطأ الرئيس عون، أنه تصرف كرجل في الحكم ولم يتصرف على أنه الجنرال عون، كان هدفه الحفاظ على الكل.