وهاب: هيدي بدها ناس بلا ضمير متلن مش متلنا

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غرد الوزير السابق وئام وهاب قائلاً:" أي غبي يسأل أو أي خبيث أو أي شخص لم يسمع كلامنا في اليوم السادس للتحقيق ويسأل عن الحقيقة التي سنكشفها نقول له إقرأ إفادة شفيق مرعي التي تتحدث عن الجميع تعرف المسؤولين عن المرفأ أما الخبثاء الذين يريدون ضحايا تناسبهم فهيذي بدها ناس بلا ضمير متلن مش متلنا .



تاني شي بعض إلي بيتحدثو بإسم الثورة بحب قلن رأين متل صرمايتي لأنن بيخوفو واحد مرتكب ما بيخوفوني . أنا بعرفن عالقد طلع بعضن من لقاء ماكرون وراح يكتب للسفارة الأميركية ضد المبادرة الفرنسية يعني النخبة طلعو مخبرين زغار روحو إنضبو . تجار اكتر من اهل السلطة انتو."