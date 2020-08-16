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مخاوف يكشف عنها السفير الروسي في لبنان!

16
AUGUST
2020
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أشار السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، في حديث تلفزيوني، إلى أن كل الجهات التي لديها مصالح في لبنان تحركت بسرعة بعد الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن بلاده تؤيد تقديم المساعدات إلى لبنان في شتى المجالات، لكنه تحدث عن مخاطر أو ألغام تتعلق بكيفية توزيع المساعدات والتحقيق.

ورأى السفير الروسي أنه بحال كان ذلك من دون تنسيق مع السلطات الرسمية، فإن ذلك يعني أن هناك توجهاً لعزل السلطات الرسمية عن هذا المجال الحيوي، مؤكداً أن بلاده لديها مخاوف من عزل السلطات الرسمية في لبنان، مشدداً على ضرورة إحترام سيادة لبنان من دون خطوات إستفزازية تؤدي إلى توتير الأجواء.

واعتبر الرئيس الروسي أن تكرار الحديث عن غياب الثقة بين السلطة والمواطنين وعن تأييد الثورة مؤشر لتحديد موقف من الصراع الداخلي القائم في لبنان.

 

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