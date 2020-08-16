وليد الأشقر: ارفع رأسك لأنك تيار وطني حر

غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر عبر حسابه على تويتر، وكتب على صفحته على الفايسبوك قائلاً:

للتاريخ

عام ٢٠٠٩ وإثر توقيفي على الحدود اللبنانية السورية واقتيادي إلى "فرع فلسطين" للتحقيق، وصلتُ في نهاية المطاف إلى مكتب رئيس الفرع اللواء محمد خلوف الذي كان يشغل منصباً أمنياً رفيعاً في منطقة طرابلس قبل الانسحاب السوري في ال٢٠٠٥.

وللمفارقة، أخبرني عن استقباله في مكتبه في طرابلس في ذاك الوقت لشخصيات من توجهات سياسية مختلفة (باستثناء التيار الوطني الحر) طلباً لودّه أو لخدمة ما. ومن بين هذه الشخصيات ذكر لي بعض الأسماء التي تزايد اليوم في العداء لسوريا، منها أحد النواب السابقين في أحد أحزاب "١٤ آذار" وأحد المرشحين السابقين لحزب آخر من التوجه السياسي نفسه.

رفيقي في التيار الوطني الحر،

إرفع رأسك في أي مكان تتواجد فيه، اذ أنك تنتمي إلى تيار هو الوحيد الذي لم يساوم يوماً على مبادئه ولم يدخل أحد من ناشطيه يوماً مكتب ضابط المخابرات السورية طلباً لخدمة أو لكسب ود.

إرفع رأسك في وجه المزايدين اليوم الذين كانوا وما زالوا بوجهين: واحد في العلن ونقيضه في السر.

إرفع رأسك لأنك تيار وطني حر، تربّيت على مبادئ وطنية أرساها مؤسس التيار العماد ميشال عون، ويكملها رئيس التيار جبران باسيل.