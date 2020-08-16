أخبار محزنة من مستشفى الحريري..

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أصدرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء فيه: عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 471 فحص, وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 81, وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21, وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5, ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 324 حالة شفاء.

وأضافت أن "عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2, وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24, وحالات وفاة: 1.