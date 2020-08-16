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مهمات غرفة الطوارئ المتقدمة المنفذة يوم أمس

16
AUGUST
2020
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أعلن الجيش، في بيان، أن المهمات المنفذة بتاريخ 15/8/2020 من قبل غرفة الطوارئ المتقدمة، هي:

- اجتماع مع OCHA، تناول البحث سبل تنسيق الجهد مع مختلف NGOS وغرفة الطوارئ المتقدمة، وتطرق إلى موضوع تعميم المحافظ حول التراخيص.

- اجتماع مع وفد برازيلي- يمثل الحكومة- بحث موضوع تقديم مساعدة تقنية، في مجالات الصحة و البيئة.

- اجتماع مع تجمع جمعيات uniting lebanon تمحور حول تقديم المساعدات الصحية وترميم الأبنية.

- اجتماع مع منظمة Lions تناول موضوع ترميم منازل متضررة، وتخصيص قطاع للمنظمة للمساهمة بالترميم البدئي.

- اجتماع مع وفد من وزارة الداخلية تم خلاله التنسيق في كيفية ضبط موضوع المساعدات المقدمة.

- اجتماع مع الراهبة أنياس بخصوص ترميم شوارع وأبنية متضررة، وتخصيصها بقطاع لتساهم بالترميم البدئي.

- تأمين 300 حصة غذائية لمتطوعين يعملون داخل القطاع.

- التنسيق مع 6 مجموعات من المتطوعين وتوزيعها على قطيعات للمساعدة في إزالة الركام.

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