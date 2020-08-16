قوى الامن: توقيف أحد أخطر مطلوبي البقاع على طريق عام بريتال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

"ضمن إطار التنسيق بين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة المذكورة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال، أدت إلى توقيف أحد أخطر المطلوبين في منطقة البقاع، ويدعى ع.أ (مواليد عام 1980، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 63 مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل عسكريين، تجارة مخدرات، إطلاق نار، محاولة قتل، سرقة وتزوير. بتفتيشه، عثر بحوزته على مبلغ من المال وهاتف خلوي.أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".