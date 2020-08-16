وفاة 3 مغتربين من بينو بكورونا في فنزويلا

A + A -

فجعت بلدة بينو العكارية، بوفاة 3 من أبنائها المغتربين في مدينة ماتورين في فنزويلا، نتيجة إصابتهم بوباء كورونا هم نقولا مكاري 85 عاما وولده حبيب 55 عاما ويوسف الشاعر 87 عاما.

ولفت كاهن الرعية الأب حنا الشاعر، نسيب المتوفين، إلى أن "ما يزيد من الخوف، أن هناك افرادا آخرين من شباب العائلة في المستشفيات". وأشار إلى أن "الوضع كارثي، وهناك حال من الهلع والخوف بين أبناء البلدة والجالية في المدينة، إذ ليس بإمكانهم مغادرة البلاد للمعالجة، وهناك صعوبة كبيرة في التواصل مع المرضى في المستشفيات ومعرفة أوضاعهم".

وناشد "السلطات المختصة والسفارة اللبنانية في فنزويلا، تقديم ما يمكن من المساعدات الطبية وتسهيل سفر من يرغب، لحماية أبناء البلدة الذين يعدون بالمئات في المدينة".