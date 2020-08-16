living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جو رحال: محافظ بيروت لم يطلب إلي الانضمام الى فريقه لاسباب سياسية

16
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مستشار محافظ بيروت جو اندريه رحال البيان الاتي: "أبعدوا أحكامكم عني. منذ أيامي الأولى لم استسلم لقدري. أردت أن أتحدى الاعاقات والحواجز. أردت أن أجعل من حياتي مهمة لا بل رسالة. المقعدون قادرون على القيام والنهوض. بنيت كل شق تفصيلي من سيرتي بالدموع والعمل والنضال والسهر. أردت أن أكون شابا كأي شاب في البلد له أحلامه ومشاريعه. فسعيت أن أجعل من حياتي عنوانا للخدمة في بلدي. مدان أنا لأني أسعى لان أكون نموذجا لمن تنظرون إليهم بعيونكم على أنهم غير قادرين. مدان أنا لأني أريد أن أثبت لكم جميعا وللعالم بأني من أصحاب الارادات الصلبة بغض النظر عن السياسية. لكني لا اعلم لماذا تنتفض المعوقات في كل مرة أحاول فيها التقدم. فكأنه حكم علي بالموت الذي لا أريد الاستسلام له. كتب لي ولرفاقي من ذوي الحاجات الخاصة أن يستسلموا لواقعهم والا واجهوا حروبا ممن نعرف أو لا نعرف. اتخذت عنوانا لمشواري في هذه الدنيا الا وهو العمل على دمج أصحاب المعوقات في الحياة العامة، ولن أنفك أحاول لتحقيق ذلك. لا ليس جو رحال رجلا خطيرا. ولا هو يتسلق على جثامين الشهداء او ممن يسعون لتوظيف الكوارث لخدمة السياسة، بل إنه يسعى وسيسعى حتما أن يتسلق ومعه بلده الى فوق الى عند ربه بالخدمة والخفر".

وتابع: "أبعدوا أحكامكم عني واحترموا تحدياتي ونضالاتي وجهدي. فأنا محارب أتحدى الطبيعة وأسير بعكس الجاذبية. أسعى طبعا الى تطويع كل شيء لكن لخدمة الإنسانية. على ما يبدو فان في بلدنا الكثير من الساسة والقليل من الناس. الكثير من السياسة والقليل من الإنسانية. أسألكم الرحمة.
لم يطلب الي محافظ بيروت الانضمام الى فريقه لأسباب سياسية بل لأنه اعتبر باني في نضالاتي ومواجهاتي لضعفي وتحدياتي رسالة الى الناس في أزمنة الضعف. مدان هو لأنه أعجب بخبراتي واعتبرها قيمة مضافة. وجد في أن القيام ممكن وتحدي الواقع واقع. الا فأنظروا بعين الرأفة. لكم كل الساسة والسياسة والانتخابات والمساعدات، لكن اتركوا لي بعض فسح الفهم والراحة والإنسانية. أنا مقعد إلا أني أحلق بكفاحي بعكس الجاذبية. وأنتم تتحركون لكنكم مقعدون أخشى بأحقادكم وسياساتكم التي لا تعنيني والتي أقعدتني ولا اريدها ان تتحول الى قدري. ارحموني واتقوا الله".

وختم جو: "لكم أحكامكم الاستباقية ولي ربي وشرائعه. وليكن الألم الذي تسببتم به لي أضاح غير دموية على مذابح بلد يحتاج الى الكثير كي نطهر جميعا من أحكامنا وإداناتنا وخطايانا، فيصير أفضل. ليغفر لك رب من تستضعفون وتجلدون. وستبقى إرادتي صلبة وسأستمر في الخدمة. احكموا على الاعمال لأنكم لستم الله كي تحكموا على النيات. وقد وقع البلد من كثرة الالهة. شكرا محافظ بيروت وشكرا لكل من فتح وسيفتح لي أو لرفاقي نافذة خدمة اليوم أو يوم غد. سأضيئ لكم شمعة وسأسأل من نصرني وينصرني أن يبقى معيني فلا أخشى شرا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout