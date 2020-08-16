A + A -

"عَوني بيستاهل! ما تساعدوه... خلّي بَي الكل يساعدو!".



هذا ما سمعته الناشطة والطالبة نيفين الخولي أثناء تواجدها مع أصدقائها لمساعدة المتضررين في الجميزة.

فكتبت على فيسبوك:

《من يومين كنت مع رفقاتي عم نساعد أهالي الجمّيزة على تنظيف بيوتهم...

فجأة بتقطع مجموعة من الشباب... معن شب عم بيدلّن على البيوت.. بيوصلوا على بناية بيقلهم "هيدا يلي بالطابق التاني عوني ما تساعدوه" ... بيرد رفيقو "إيه عوني بيستاهل، خلّي بي الكل يساعدو" ... وبيكملوا طريقهم عادي !

فعلاً درجة الحقد يلي عند البعض مخيفة ولا إنسانية.》