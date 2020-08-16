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عناوين الصحف ليوم الأحد 16 آب 2020

16
AUGUST
2020
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الديار: السيد نصرالله يتحدث عن كل المستجدات ويعتبر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي «خدمةً إنتخابية لترامب»:
على جمهور المقاومة الصبر والإحتفاظ بغضبهم ليومٍ نحتاج إليه لمنع جر لبنان إلى حرب أهلية

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: الراعي يُحذِّر «غربان السياسة».. ومصادر تتوقع لـ «الأنباء» استمرار حكومة تصريف أعمال حتى نهاية العهد
توقعات بـ «استشارات» مطولة.. وهيل أكد سيادة لبنان على المرافق.. وغادر

 

 

 

 


الشرق الأوسط: الشائعات تسيطر على اللبنانيين بعد تفجير بيروت
أغلبها يحذّر من تفجيرات جديدة والمواطنون يصدقونها من باب الاحتياط

 

 

 



النهار: دلالات استثنائية لمواقف الراعي وهيل تتجاوز الحكومة

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