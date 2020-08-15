التيار- كولكو كندا : نستنكر تصرفات البعض التي لا تعبر عن اخلاق وطيبة اللبنانيين المنتشرين

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بيان صادر عن التيار الوطني الحر - كولكو كندا

في خِضَمِّ انْهِماك العالم بأسْره بالتكاتُفْ و التعاضُدْ الإنساني تِجاه بلدنا الحبيب بُغْية إعادة إعمار بيروت المجروحة ،

في وسَطِ حملات التبرع التي أطلقتْها السفارة اللبنانية المُتمَثّلة بسعادة السفير فادي زياده

و ازاء الدعم المادي الهائل التي حَظِيَتْ به هذه الخطوة المباركة و مشاركة منظمة الصليب الأحمر العالمية بتبنّي هذه المبادرة التي تَصُبُّ كل عائداتِها للصليب الأحمر اللبناني للنهوض ببيروت

تَجِدُ أُناسا ، كما في لبنان كذلك في كندا ، تَجرَّدوا من المَنطِق و من كل القِيَمْ الإنسانية و الأخلاقية و استساغوا استغلال الموقف ليُسجِّلوا نقاطاً حزبية و لينقضّوا على سعادة السفير الذي يُمَثِّل رمز الدولة في الانتشار .

و لم يقتَصِر بهم إطلاق سهام التخوين على السفارة فقط، بل طالت أيضاً الاعلامي النشيط جيري عبسي، الذي لم يَسْلَمْ هو ايضاً من عبارات الحقد، الكراهية والتنمير ، الشتائم والتحقير لأدائِه واجبه المِهني في إذاعة شين راديو.



أمام هذه التصرفات المُشينة التي لا تليق بهم والتي لا تتناسب مع وضع لبنان الحرج، لا يسعنا إلا الاستنكار و الاستهجان من هكذا تصرفات التي لا تعبر عن اخلاق وطيبة اللبنانيين المنتشرين .

على أمَلْ أن تنجلي هذه الغشاوة عن عقولهم و قلوبهم و أن يعودوا إلى صوابهم و إلى وطنيتهم .

الله يحمي لبنان من الشرّ

والشريرين المتربصين به.



اوتاوا- كندا

١٥ آب ٢٠٢٠