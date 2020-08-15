الرئيس عون: أنا ابن هذا الشعب واشاركه الغضب والألم ولست متفرجاً عليه

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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "ليس هناك من تأخير في التحقيق ولكننا بحاجة الى الوقت لمعرفة الحقيقة لأنها متشعبة، وكل الفرضيات لا تزال قائمة. ولا يمكن التهاون بأي منها".

وقال الرئيس عون في مقابلة مع محطة "BFMTV": "انا ابن هذا الشعب واشاركه الغضب والألم ولست متفرجاً عليه".

وأوضح أن "التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته الحكومة المستقيلة سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقاً للفساد"، وأضاف: "ما أريده من الحكومة الجديدة أن تباشر أولاً بالإصلاحات وأن نلمس النتائج السريعة لذلك، لأننا تأخرنا كثيراً".

وإعتبر الرئيس عون أن "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت كانت موضع تقدير من جميع اللبنانيين وهو قام بجهد كبير مع معظم الدول كي ينعقد المؤتمر الدولي في باريس ويحدّد المساعدات اللازمة"