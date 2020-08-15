وزير الصحة يكشفُ عن مناطق تمّ عزلها

A + A -

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، خلال استقباله وفدا طبيا في دارته في مدينة بعلبك، أنه "بعد تسجيل أرقام ذروة بإصابات بفيروس كورونا المستجد، باشرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع البلديات عبر وزارة الداخلية والبلديات، عزل بعض الأحياء ضمن المناطق التالية: طريق الجديدة في العاصمة بيروت، برج البراجنة في قضاء بعبدا، برجا في قضاء الشوف، باب التبانة في طرابلس، ومراقبة تطور الوباء في المناطق التالية: رأس بيروت والحمرا في بيروت، حارة حريك والحدت وبئر حسن والجناح في قضاء بعبدا وعرمون في قضاء عاليه والتي قد نضطر إلى عزلها لاحقا".

وتمنى على المواطنين كافة "اتخاذ أقصى درجات الحذر، والإلتزام بالسلوك الوبائي، خاصة لجهة النظافة الشخصية وارتداء الكمامة، وتجنب التخالط في الأماكن المكتظة".

وأشار إلى أن "المنحنى التصاعدي خلال الأسبوعين الأخيرين للوباء، وتسجيل سلاسل عدوى الفيروس في معظم المناطق اللبنانية، توجب على الجميع التحلي بالمسؤولية والتعاون كي لا نضطر إلى الإقفال العام بعد ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة".