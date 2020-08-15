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مخزومي يلتقي هيل و يعرض معه الأوضاع العامة في لبنان و المنطقة

15
AUGUST
2020
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التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، مبدياً امتنانه من وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان وشعبه، ومثمناً المساعدات الإنسانية التي قدمتها أميركا للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت لمواجهة آثار هذه الكارثة.

وشدد مخزومي على ضرورة دعم التغيير الذي تنادي به ثورة 17 تشرين، مؤكداً على وجوب تقصير مدة ولاية مجلس النواب من 4 إلى 3 سنوات، لافتاً إلى أنه تقدم بمشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس النيابي، على أن تتشكل الحكومة المقبلة من مستقلين ومن خارج الطبقة الفاسدة، وأن تشرف هذه الحكومة على الانتخابات النيابية. وأشار إلى أن الحل يكمن في تغيير منظومة الفساد التي حكمتنا لعقود وأوصلت البلد إلى ما نحن فيه.

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