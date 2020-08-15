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عكر تجول في مركز المعارض البيال للإطلاع على أعمال فرز وتوضيب المساعدات

15
AUGUST
2020
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قامت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، بجولة في مركز المعارض البيال، حيث يتم تسلم وفرز وتوضيب وتسليم المساعدات والهبات والحصص الغذائية، التي تصل الى الشعب اللبناني من الدول المانحة، وذلك بحضور رئيس مركز البيال العميد روجيه لطوف، ورئيس مركز ازالة الهدم وتوزيع المساعدات العميد فؤاد عبيد، وعدد من الضباط والعناصر ومتطوعين من شبان وشابات المجتمع المدني .

وأستمعت الوزيرة عكر الى شرح مفصل حول آخر ما وصلت اليه أعمال فرز وتوضيب وتسليم المساعدات والحصص الغذائية الى المواطنين الذين تضرروا جراء انفجار مرفأ بيروت لا سيما المناطق المنكوبة في الجميزة والرميل والمدور وعين المريسة والكرنتينا والاشرفية والصيفي وغيرها ، وقد بلغ عددها حتى الساعة ١٧٣٠٠ حصة.
وتابعت الوزيرة عكر سير أعمال إزالة الردم التي نجمت عن الإنفجار من المنازل والشوارع في مناطق مدينة بيروت .
الوزيرة عكر نوهت كذلك بالأعمال الجارية في البيال وشكرت الضباط والعسكريين، كما إستمعت الى الشبان والشابات المتطوعين الذين يقومون بالمساعدة على الرغم من الطقس الحار وشكرتهم فردا فردا على جهودهم البناءة من أجل تخطي هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن.

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