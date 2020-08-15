وزارة الاقتصاد تحدد الحد الاقصى لأسعار بيع وتركيب الألمنيوم مع الزجاج

اصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والصناعة عماد حبالله قراراً مشتركاً يتعلق بضبط اسعار الألمنيوم والزجاج للمستهلكين وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين ومنعاً لاستغلال البعض لحاجة المواطنين المواطنين المتضررين لترميم منازلهم ومصالحهم بعد الحادث المؤسف في مرفأ بيروت.

وينص القرار على اعتماد حد اقصى لأسعار بيع وتركيب المتر المربع من الألمنيوم مع الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول المحدد وفقاً للجدوال التالي:

- المنيوم (Serie 2000) مع زجاج ابيض عادي 6 ملم: 750,000 ل.ل السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب

- مع زجاج المزدوج: 900,000 ل.ل السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب

- مع زجاج ملون: اضافة 15% على السعر الأقصى للمتر المربع مع تركيب

كما لا يجب ان تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10% حداً اقصى من ضمن الأسعار المحددة في الجدول أعلاه، ويحظر الإعلان عن أسعار مختلفة كما يحظر الزام المستهلك بدفع الثمن بعملة اجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية.

كما ان مخالفة احكام القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية بما في ذلك مصادرة السلع وتوزيعها مجاناً على الجمعيات الخيرية.