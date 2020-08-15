بعد خبر سحب عناصر الحماية عن مروان حماده.. أمن الدولة يوضح!

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "بتاريخ اليوم 15/8/2020 تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن المدير العام لأمن الدولة سحب عناصر الحماية من النائب مروان حمادة.

يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن نص مرسوم حماية الشخصيات لا يلحظ تخصيص النائب السابق أو الوزير السابق بعناصر حماية، إلا إذا تقدم بطلب معلل الأسباب إلى مجلس الأمن المركزي، وبعد الموافقة على طلبه يتم التقيد بالقرار انفاذا للقوانين والمراسيم المتعلقة بهذا الشأن.



وبالتالي، وتنفيذا للمرسوم أعلاه، فقد تم سحب عناصر الحماية من كافة النواب الذين قبلت استقالاتهم من ضمنهم النائب السابق مروان حمادة. لذلك اقتضى التوضيح".