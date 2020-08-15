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نفذ عملية احتيالية متقنة، وسرق 43 ألف دولاراً أميركياً فكانت شعبة المعلومات له بالمرصاد

15
AUGUST
2020
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صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف جميع الجرائم الجنائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان نفّذ شخص مجهول عملية احتيالية بطريقة عالية الاحترافية، بحيث قام بانتحال صفة مدير أحد المطاعم في محلة الزلقا، وأجرى اتصالاً بشركة لبيع بطاقات التشريج للهواتف الخلوية المسبقة الدفع وطلب شراء كمية من هذه البطاقات -بقيمة /٤٣،٠٠٠/ دولار أميركي، وطلب إرسالها الى المطعم حيث حصلت عملية الاحتيال، فتمكّن من سرقة كمية البطاقات، والفرار الى جهةٍ مجهولة. 

 على الأثر، باشرت هذه الشعبة اجراءاتها، ونتيجة المتابعة المكثّفة تمكّنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) 

وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا الاحتيال والسرقة، كما تبين أنه توارى عن الانظار بعد تنفيذ العملية، وقطع علاقته مع كل الاشخاص الذين كانوا على تواصل معه.

وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت مجموعة خاصة تابعة لشعبة المعلومات من تحديد المكان الذي توارى فيه المطلوب، في محلة زوق مكايل، فداهمته وأوقفته. 

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأنه نفّذ عملية السرقة بطريقة محترفة، وقام ببيع المسروقات وصرف المبلغ على لعب الميسر، وشراء بعض الأغراض الخاصة.

جرى ضبط قسم كبير من المسروقات بعد استرجاعها من الشخص الذي اشتراها من المشتبه به. 

أجري المقتضى القانوني بحق الموقف، وأودع المرجع المختص، بناءً على اشارة القضاء.

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