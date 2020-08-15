يعقوبيان: قد أكون أنا المرشحة للإنتخابات الفرعية

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أشارت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان في حديث إذاعي، إلى "أننا استطعنا أن نقول للناس أن سقف البرلمان لا قيمة له، أسموها مؤامرة بالوقت الذي هم وحدهم المؤامرة، وأنا لم أوقف عملي في الجمعيات على الإطلاق".

وشددت يعقوبيان في تصريحها على أن "السؤال عن الانتخابات الفرعية ليس سؤالا افتراضيا، هو سؤال واقعي وجدي، ويجب أن نرشح ، ونقول لتلاميذ المدرسة بأنه في كل مرة نملك الفرصة علينا أن نوصل شخصا ليواجه السلطة الحاكمة في المجلس النيابي، وممكن أن يكون هناك مرشح قريب منا أو يمكن أن أترشح أنا، ولا أعلم توجهنا كيف سيكون، لكن المهم أن لا نترك المجال لهم".