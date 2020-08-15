مراسلة الMTV: أعطيت من عمري وأيّامي... عذراً، لم أعد قادرة على الاستمرار!

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كتبت مراسلة MTV جويس عقيقي مقالاً مؤثراً تعليقاً على انفجار المرفأ في 4 آب، ووقعته باسم بيروت.

وتناقل الناشطون المقال الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية.

في ما يلي مقتطفات منه: "عذراً، لم أعد قادرة على الاستمرار!

ضحّيتُ كثيراً، وأعطيت من عمري وأيّامي ومن صباي لكنّني بدل المكافأة تأذّيت!

أنا مدمّرة ... مجروحة، مكسورةُ القلبِ والخاطر".

وتابعت: "ادّعيتم حبَّكم لي وخنتموني وكنت أسامح في كلّ مرّة فيما أنتم تعيدون الكرّة!

ادّعيتم الإخلاصَ فخنتم، ادّعيتم الشّرف فذللتم، ادّعيتم النبلَ فتواضعتم (من وضيع لا من تواضع طبعاً)!

امتهنتم الكذب والخداع والحقارة والسّفاهة والسّفالة ... وما زلتم!

أهكذا تكافئونني؟

أيّ ذنبٍ اقترفتُ لتصلبوني؟ أيّ ذنب اقترفت لتسقونني خلَّ ضمائرِكم المعفّنة؟ تقاسمتم ثيابي وعلى لباسي اقترعتم!".