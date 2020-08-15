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كنديان في عداد قتلى انفجار بيروت... وهذا ما اعلنه ترودو عن اقامة اللبنانيين في كندا

15
AUGUST
2020
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ اثنين من مواطنيه قتلا في الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب وأوقع 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح. وقال في بيان: “انضمّ إلى الكنديّين في جميع أنحاء البلاد للحزن على فقدان مواطنَين كنديّين في الانفجار المأسوي في بيروت”.

وأضاف ترودو أنّ “أولويتنا الأولى هي ضمان حصول الكنديين وعائلاتهم الذين تضرّروا من الانفجار على المساعدة القنصلية اللازمة للتعامل مع هذا الوقت العصيب”، موضحاً أنّه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين اللبنانيين في كندا، بشكل موقّت، تمديد إقامتهم في كندا إذا لم يتمكنّوا من العودة إلى ديارهم بسبب الانفجار”.

وشدّد على أنّ “كندا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب لبنان ودعمه في بداية المهمة الصعبة المتمثّلة في إعادة بناء حياتهم ومدينتهم”. وذكّر في بيانه بأنّه حكومته “قدّمت 30 مليون دولار كمساعدة في أعقاب الانفجار لمساعدة الشركاء الموثوق بهم على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة”.

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