ما مصير العام الدراسي والمدارس في وموسم الانفلوانزا... مدير مستشفى الحريري: نتجه نحو الاغلاق!

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غرد مدير عام مستشفى رئيس الحريري فراس الأبيض عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"في الأسبوعين الماضيين، كان الارتفاع في حالات كورونا بلا هوادة. على الرغم من أن الحالات الموجودة حاليا في المستشفيات تشغل أقل من٢٠٪ من أسرة كورونا المعلنة ، إلا أن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت قبل أن يتم اختبار هذا الرقم. ثلاث نقاط: يجب أن لا ننسى اننا نخوض مع كورونا معركة احتواء. فاذا انتشر الفيروس على نطاق واسع، فلن تكون سعة المستشفيات كافية".

وأضاف: "على الرغم من الظروف الحالية، والإزعاج الكبير الذي سوف يسببه ذلك، وعدم شعبية هذا الاجراء، لكننا نتجه نحو وضع نحتاج فيه للاغلاق كي نستطيع استعادة السيطرة."

ولفت الأبيض الى أن "بدأت مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ أسبوعين مبادرة لتوسيع اقسام كورونا. سيتم توسيع وحدة العناية المركزة باضافة خمسة أسرة جديدة (من بين ٤١ مريضًا حرجًا في لبنان ، يوجد ٢٤ منهم في مستشفانا). نحن نعمل أيضًا على زيادة عدد الفحوصات اليومية وتسريع عملية إبلاغ النتائج".

وختم: "إن التنسيق الأفضل بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية يمكن أن يحسن الأداء بشكل كبير. وهذا سيوفر لنا وقتا ثمينا. سيتعين علينا قريبًا الاجابة على سؤال "فتح المدارس". ثم سيصل موسم الانفلونزا. تظهر الأرقام التي تم الإبلاغ عنها أمس أننا لسنا مستعدين لأي منهما."