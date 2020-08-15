مخاوف من تفاعل مواد كيميائية في هواء بيروت: لا عيّنات من “مسرح الجريمة” بعد!

عشرة أيام مرّت على التفجير – الكارثة، من دون أن يعرف اللبنانيون بعد “هوية” المواد الكيميائية التي كانت الى جانب نيترات الأمونيوم، وتسببت بتلك السحابة الزهرية التي غطت سماء المدينة. والسبب، بحسب المعنيين لـ”الأخبار”، العجز عن تجميع العينات اللازمة من مكان الإنفجار بسبب إحكام الجيش سيطرته على “مسرح الجريمة”.

النتيجة الوحيدة “المكفولة”، إلى الآن، هو أن “لا تلوث إشعاعي نجم عن الإنفجار”، بحسب تأكيد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة لـ”الأخبار”. وهي نتيجة خرج بها المركز بعد إجراء تحاليل إشعاعية أجرتها محطات الاستشعار الثلاثة التابعة للمركز الموجودة في بيروت، وغيرها المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. لكن، مع ذلك، يشدّد حمزة على أن “هذه الخلاصة المطمئنة غير كافية”، خصوصاً في ظل التخوف من ترسّب مواد كيميائية غير محددة تفاعلت مع الانفجار وربما تسببت في تلوّث الهواء الملوث أصلاً فوق بيروت، و”رقدت” على الشرفات والأسطح المختلفة. ومن الممكن أن يكون المواطنون قد تنشقوها أثناء عمليات رفع الأنقاض، فضلاً عن ذوبانها في المياه وانتقالها إلى المياه الجوفية والآبار ومياه البحر.

غير أن ما بات أكيداً هو أن الإنفجار “أدى إلى وجود نفايات كارثية يفترض إدارتها بشكل دقيق وخاص”، بحسب المهندسة البيئية والمتخصصة في إدارة النفايات في الجامعة الأميركية أماني معلوف. إذ أن الكارثة “تسببت بتشكّل مستنقعات مياه ناقلة للأمراض، مع الأخذ في الإعتبار أن هناك مواد خطرة تحتاج إلى معالجة خاصة (…) فالردميات، مثلاً، تحتوي على مواد خطرة مثل الأسبستوس الذي يستخدم في أسقف الاسمنت وأنظمة المياه والتدفئة والمواد المقاومة للحرارة، إضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الرصاص في الأنابيب والدهانات والزئبق في الترموستات والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة عادة في المنازل”.