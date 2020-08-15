عناوين الصحف ليوم السبت 15 آب 2020

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الأخبار

نصر الله: لحكومة سياسية مع اختصاصيين

هيل «يطلب» رئيسَ وزراء يحظى بدعم شعبيّ: اللعبة انتهت!

«إسرائيل» تكذّب ابن زايد: في انتظار بقية العرب!

‫التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت: القانون لا يحقق العدالة!

البناء

هيل لتقدّم في الترسيم…وظريف يحذّر من الإملاءات…ووزيرة دفاع فرنسا لحكومة قويّة

نصرالله: الرد المتأخّر عقاب لكنه قادم إذا ثبت تورط «إسرائيل» في التفجير لن نتردّد بالردّ

سقط مشروع إسقاط الدولة لا حكومة حياديّة بل حكومة قادرة تحظى بأوسع تمثيل

الديار

السيد نصرالله يتحدث عن كل المستجدات ويعتبر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي «خدمةً إنتخابية لترامب»:

على جمهور المقاومة الصبر والإحتفاظ بغضبهم ليومٍ نحتاج إليه لمنع جر لبنان إلى حرب أهلية

اللواء

«فيتو» أميركي على «حزب الله» بالحكومة .. و«المحور» يرفض الإملاءات مقابل المساعدات

الإستشارات إلى أجل غير مسمى ونصرالله ينتقد الحريري.. وصوان يباشر الاستجوابات

الجمهورية

التكليف: لا إتفاق .. ولا إستشارات

المجتمع الدولي يملاً فراغ السلطة والملف الحكومي ينتظر مفاجأة

نداء الوطن

رسالة واشنطن إلى "العهد": لا مزيد من الوعود الفارغة والحكم غير الفعّال

"غارة" إيرانية على بوارج المرفأ... ونصرالله يضع الإصبع على "الزناد"!