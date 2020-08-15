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أسرار الصحف ليوم السبت 15 آب 2020

15
AUGUST
2020
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البناء

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تمتد فترة التشاور التي تسبق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حتى نهاية الشهر الحالي، رغم كل ما أشيع عن مهلة حدّدها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لتشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر تحت طائلة التهديد.

كواليس

قالت مصادر أوروبية إن السعي الأميركي على خط التطبيع الخليجي الإسرائيلي لن يكون كافياً لتحقيق ما يريده الأميركيون والإسرائيليون من بوالص تأمين ورسائل انتخابية ما لم يترافق مع مشاريع تسويات يكون طرفها المقابل إيران والحلفاء.

 

الجمهورية

علق قطب سياسي على إستقالات بعض النواب وقال: إنه يوم المنى، ارتاحوا وريحوا.

حصل نقاش حاد داخل إحدى الكتل النيابية، حول من سيتمثل من أعضائها في الحكومة الجديدة.

سخرت أوساط سياسية من عدم إحترام الدستور عند الذين يفترض أن يكونوا مؤتمنين عليه وقالت إن هذا الاستخفاف أوصل البلد إلى هذه الحال المأسوية.

 

اللواء

همس

يعتقد دبلوماسي مخضرم أن التمديد للطوارئ، على نحو لا يغيّر من طبيعة عملها، مرتبط بالحاجة إلى استقرار يسبق استحقاقات دولية وإقليمية كبيرة..

غمز

نصح بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، بالتريث في نقل أوراقهم وأغراضهم الخاصة، من الوزارات التي أسندت إليهم، نظراً لإحتمال طول فترة التصريف!

لغز

على الرغم من الإقبال الدبلوماسي منقطع النظير على زيارة لبنان، فإن مخاوف جدّية، من تطورات ذات تأثيرات سلبية على الاستقرار؟

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