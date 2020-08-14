هذه هي نتائج الدفعة الاولى من فحوصات رحلات وصلت إلى بيروت امس

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افادت وزارة الصحة العامة بالدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 13/8/2020إضافة إلى نتائج أخيرة من فحوصات 11/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية واحدة.





وجاءت نتائج فحوصات 13/8/2020 على الشكل التالي:





"رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

"رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

"رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

"رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

"رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

"رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

"رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

"رحلة الدوحة :الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

"رحلة دبي : الشركة الإماراتي رقم 957 (جميعها سلبية)

"رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

"رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

"رحلة كراسنودار : شركة RLU رقم 5501 (جميعها سلبية)

"رحلة رومانيا : شركة RO رقم 7293 (جميعها سلبية)

"رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)





وجاءت النتائج الأخيرة لفحوصات 11/8/2020 كالتالي:





"رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

"رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)