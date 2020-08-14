الرئيس البرازيلي ميشال تامر: رسالتنا تضامنية مع لبنان و الجالية اللبنانية بالبرازيل ساهمت بالمساعدات

A + A -

أكّد الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر في حديث خاص لمحطة الـLBCI أن زيارته الى لبنان أتت لمساعدة البلد تقنيّاً في الأزمة التي يمرّ بها مشددا على ان البرازيل مستعدّة للعب دور في إعادة اللّحمة بين اللبنانيّين، لافتاً الى ان "وجودنا اليوم هو دلالة على انفتاحنا على لبنان ورسالة انفتاح على البلدان العربية" مؤكدا ان البرازيل موجودة على الساحة الدولية.

ورأى تامر ان الطريقة الافضل لمحاربة الفساد هي تفعيل دور المؤسسات مشددا على ان رسالة البرازيل هي رسالة تفاؤل بلبنان وتضامن معه.

واشار الى ان الجالية اللبنانية في البرازيل ساهمت كبير في المساعدات التي وصلت الى بيروت.



