نصرالله: البعض يحاول استهداف العهد والرئيس عون ليس الشخص الذي تستطيعون اسقاطه بالكذب والشتائم ونحن نعرف موقفه

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء الجمعة، أن المقاومة استطاعت أن تثبت قواعد اشتباك تحمي لبنان من خلال توازن الردع، وذكّر بأن انجاز انتصار 2000 هو التحرير وانجاز 2006 هو الحماية عبر توازن الردع و"إسرائيل" لا زالت تدرك ذلك تماماً.

وخلال كلمة بالذكرى الـ14 للانتصار الالهي في تموز، أعاد السيد حسن نصرالله التأكيد أن ما جرى في تموز تطور إلى حرب وكانت حرباً فرضها العدو الصهيوني على لبنان بقرار أميركي، مشيراً إلى أن لبنان قاتل وحيداً من الناحية العسكرية أمام جيش يعتبر نفسه أقوى جيش في الشرق الأوسط ومن أقوى الجيوش في العالم.

وعدد الأمين العام لحزب الله نتائج الحرب ومن أبرزها إيقاف وافشال مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تقوده الإدارة الأميركية، ولفت إلى أن كل الوثائق التي نشرت فيما بعد كانت تؤكد أن الحرب على لبنان كانت جزءاً من هذا المشروع وكان يفترض أن يهزم لبنان ويخضع للشروط، وأضاف أن هذا المشروع والاندفاعة الهائلة التي بدأت من احتلال أفغانستان والعراق أسقطها الصمود والانتصار في لبنان.

وشدد السيد حسن نصرالله على أن حرب تموز كشفت حقيقة الكيان الصهيوني ومستوى الترهل في منظوماته السياسية وجيشه ومنظومته الأمنية وجبهته الداخلية وقدرته على الصمود، ولذلك هو من لجأ الى العالم لوقف الحرب، لافتاً إلى أن هذا الانكشاف ترك آثاراً عميقة ما زالنا حتى اليوم حيث يعيش الإسرائيلي لأول مرة مخاوف من خطر الوجود والبقاء في المنطقة.

واعتبر الأمين العام لحزب الله أن لبنان قوي بمعادلة المقاومة لذلك هم يريدون التخلص منها لأن أميركا لا تتحمل بقاء قوة في لبنان تحميه وتحفظ سيادته، مضيفاً أنهم فشلوا في الحرب العسكرية لذلك يحاولون بحروب أخرى، إذ أن ما يجري عندنا في لبنان هو جزء من هذه المعركة، وجزم بأن المقاومة هي مسألة وجود بالنسبة للبنان وشعبه وهي شرط الخيار الدائم.

وحول الرد على استشهاد الأخ المجاهد علي محسن بغارة إسرائيلية في سوريا، حذر السيد حسن نصرالله من أن القرار ما زال قائماً والمسألة مسألة وقت وعلى "إسرائيل" أن تبقى بحالة الانتظار، وأوضح أن قرار الرد هدفه تثبيت قواعد الاشتباك وليس الاستعراض الاعلامي ولا الغوغائية والذي يثبتها العمل المحسوب والجاد.

وحول الإتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، أوضح الأمين العام لحزب الله أن ما قام به بعض الحكام في دولة الامارات ليس مفاجئاً، بل كان ضمن المسار الطبيعي الذي كانوا يتبعونه، وأن توقيت الاتفاق يؤكد أن بعض الانظمة العربية هم خدم عند الأميركي، لأن ما أقدمت عليه الإمارات هو خدمة شخصية انتخابية لترامب ولنتنياهو، متوقعاً من الآن حتى الانتخابات الأميركية إقدام أنظمة عربية على توقيع الاتفاقيات مع "إسرائيل".

ورأى السيد حسن نصرالله أن الواجب الانساني والديني والجهادي والوطني والقومي يحتّم أن ندين ونرفض هذه الخيانة للإسلام والعروبة والقدس والمقدسات، مؤكداً أن جبهة الحق عندما يقدر لها أن تقترب من الانتصار يجب أن يخرج منها المنافقون والطاعنون في الظهر.

وتطرق الأمين العام لحزب الله إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أن حزب الله لا يمتلك رواية حول ذلك لأنه ليس الجهة التي تقوم بالتحقيق، موضحاً في هذا السياق إلى فرضيتين حول أسباب انفجار المرفأ، إما عرضياً أو أن يكون تخريبياً، وأضاف بأن حزب الله ينتظر نتائج التحقيق وهو يدرك أنه معنياً بأمن المقاومة المباشر وليس مسؤولية كامل الأمن القومي ببعده الداخلي، واستدرك بالقول إنه إذا ثبت أن الانفجار عرضي فيجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، أما إذا ثبت أنه كان تخريبياً فيجب محاسبة المقصرين إلا أن علينا البدء بالتحيقيق حول من يقف خلفه.

ولفت السيد نصر الله الى انه منذ الساعات الاولى هناك قوى سياسية ووسائل اعلام استغلت الام الناس ليش فقط ضد حزب الله بل ضد الدولة، والعنوان الاول كان العهد والرئيس عون وراينا استغلال كبير خصوصا في الشارع المسيحي وبدأ هؤلاء بتحميل المسؤولية للرئيس عون وشنوا حملة شعواء عليه وانهم يتحمل المسؤولية وتجاوزا كل حدود القانون والادب وشهدنا الشتائم بهدف الضغط على عون للاستقالة، وفي الوقت نفسه بدأ العمل على الاتصال مع كتل من اجل تقديم استقالات جماعية، يعني عمليا اسقاط مجلس النواب، وهذه المحاولة فشلت ايضا، الرئيس عون ليس الشخص الذي تستطيعون اسقاطه بالكذب والشتائم ونحن نعرف موقفه في حرب تموز الذي رفض تعديل موقفه عندما هدد بقصف منزله، ومؤسسة المجلس النيابي ايضا فشلوا في اسقاطها، والبعض يقبلون بانتخابات مبكرة ولكن لاسباب عديدة رفضوا الاستقالة من المجلس

وفي السياق، لفت إلى مشاركة الإستخبارات الأميركية في عملية التحقيق، وأن ذلك يعني إبعاد أي مسؤولية لـ"إسرائيل" عن التفجير إذا كان لها مسؤولية، مشدداً على أن حزب الله لا يمكن أن يسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم اذا كانت "اسرائيل" قد ارتكبتها، وأن الأخيرة ستدفع ثمناً بحجم هذه الجريمة في حال ذلك.