بلدية الكفور تول: اصابة 3 عمال من الجنسية البنغالية بكورونا... وعلى المخالطين اجراء الفحوصات والتزام الحجر

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اعلنت بلدية الكفور - تول في بيان، انه "بعد ورود معلومات الينا عن اصابة 3 عمال من الجنسية البنغالية بفيروس كورونا، وتطابق هذه المعلومات مع الاتصالات التي اجريناها وعملية التحري والاستقصاء التي قام بها عناصر الشرطة في البلدية، وبالتنسيق المسبق مع سعادة محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ومكتب وزارة الصحة في النبطية، تأكد اصابة هؤلاء العمال بالفيروس ومشاركتهم السكن في بلدة تول - مبنى رمال قرب محطة معتوق - مع ما لا يقل عن خمسين عاملا آخرا. وما زالت شرطة البلدية تعمل على احصاء رفاقهم في السكن، واخذ افادة كل واحد منهم لحصر المخالطين لهم، حيث تبين مخالطتهم لعاملة منازل من الجنسية البنغالية ايضا. وقد قامت شرطة البلدية باجراء الحجر التام على كامل المبنى الذي يشغله جميع العمال المخالطين، بالاضافة الى حجر الثلاثة الاخرين في محجر منفصل عنهم تماما، لتتم متابعتهم يوميا حتى انقضاء فترة الحجر الالزامي".



اضافت البلدية: "من منطلق حرصنا على سلامة اهلنا ومواطنينا والقاطنين في الكفور وتول، نرجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر والتأكد من عدم مخالطة اي من العمال الذين يسكنون في المبنى المذكور اعلاه اضافة الى عاملة المنازل، وابلاغنا فورا عبر الواتس اب على رقم البلدية 70767214 عن اي مخالط لهم او اي معلومة تتعلق بالموضوع، خصوصا اصحاب المحال التجارية والمؤسسات والمصالح الذين يستقدمون او يشغلون عمالا اجانب تحديدا من الجنسية البنغالية كي يصار الى اجراء اللازم الوقائي والطبي معهم، على ان تتخذ البلدية كافة الاجراءات القانونية الصارمة بحق الذين يتبين لها اهمالهم او التستر عن أي من معلومة واردة اعلاه، او اي معلومات يمتلكونها ولم تتم احاطتنا بها".