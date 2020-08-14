ما بين المصري والتركي صراع زعامات (بقلم د. جيرار ديب)

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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنّ الإتفاقية الموقّعة بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية تنتهك حقوق الشعب المصري، بالإضافة إلى كونها خالية من الأساس القانوني.

ليس من باب الصدفة، أن تتّفق القيادة المصرية مع السلطات اليونانية، لقطع الطريق على التركي من التنقيب عن النفط في الشرق المتوسط. لن ندخل في أهمية النفط باعتباره الشريان الحيويّ لإقتصاد الدول، بل سنتوقف عند العلاقة بين البلدين التي بات معلومًا بأنّها ليست على ما يرام. فإذا أردنا عرض النقاط، لوجدنا أنّ نقاط الخلاف بينهما أكبر بكثير من النقاط التي قد تجمع. لكن رغم الصراعات التي باتت علنيةّ، إلّا أنّ السؤال الذي يطرح ذاته: هل الصراع على المصالح المتقاطعة؟ أمّ على الزعامة الرئيسية للسنّة، بعد تراجع دور اللاعب السعودي في المنطقة؟

منذ القضاء على السلطنة العثمانية، وتآكلها من قبل الدول المنتدبة بعد الحرب العالمية الأولى، تشرّد السنيّ، وبات يحتاج لزعيمٍ حقيقيٍ يتولّى القيادة، بعد احتضار الرجل المريض، وانسحاب تركية العلمانية على يدّ الزعيم أتاتورك، الذي كانت عينه موجهةً دومًا إلى القسم الغربي من تركيا، للدخول في الإتحاد الأوروبي.

على صعيد الصراع الأيديولوجي، نرى أنّ الفكر العقائدي لا يموت، بل ينام ليستيقظ عندما يحين الوقت. وهذا ما حصل مع المدرسة الإسلامية، التي أعاد إحياءها الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، مع حزبه العدالة والتنمية. هذه المدرسة التي جمعت في تحالفاتها القطري والإخوان المسلمين في مصر.

لذا، استغلّ التركي غياب القيادة العربية للشارع السنيّ، فدخل في قضية فكّ الحصار على قطاع غزة، عام ٢٠٠٢. فأرسل سفينة مرمرة بهدف كسر الحصار، وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، في دلالة واضحة لبداية انطلاق ملء الفراغ في الشارع السنيّ.

لم يتوان أردوغان عن رفع راية الإسلام في العالم. فبالأمس افتتح في ألمانيا أكبر جامع في البلاد. وها هو اليوم، يتمدّد في أكثر من منطقة عربية، مستفيدًا من العقلانيات الراديكالية التي يموّلها، فتكون جيش الدفاع الأول عن المصالح التركية؛ وجماعة النصرة في سوريا خير نموذجٍ. ولم يكتفِ بهذا، بل قام بضرب الضربة القاضية، التي لاقت تأييدًا واسعًا من الشعبية العربية، ألا وهي إعلان كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول جامعًا، ومباشرة الصلاة فيه.

استطاع التركي، تصويب بوصلة التوجه إلى الداخل العربي-السنيّ، بعدما رفض طلبه الإنتساب إلى عضوية الإتحاد الأوروبي. فتركيا، ذات المقدرات العالية جدًا، والتاريخ الطويل مع السلطنة العثمانية، حكمت لأكثر من أربعمائة عام في الدول العربية. كما وأنها خاضت الحروب وصولًا إلى البلقان، تحت راية النصر الإسلامي. لذا، فإنّ الحلم يراود الرئيس أردوغان، بإعادة السلطنة إلى سابق عهدها، كيف لا والساحة العربية اليوم تشتعل صراعات داخلية من النهر إلى الخليج.

يجابه الطموح التركي، الصعود المصري مع الرئيس، عبد الفتاح السيسي. فمصر بلد المئة مليون بشري، وذات التاريخ الطويل في قيادة الصراعات العربية لا سيما مع العدو الإسرائيلي، تستيعد دورها في المنطقة. غابت مصر عن القضايا العربية-الإسلامية، بعد إتفاقية كامب ديفيد١٩٧٨، حيث عاقبها العرب، وسحبوا منها العروبة.

اعتمدت مصر سياسة الإنعزال، وعدم التدخّل إلا بشكل خجول ببعض الشؤون العربية والإسلامية. فمصر التي عرفت مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المدرسة القومية، حاربت الإخوان المسلمين بشراسة. إلاّ أنّ إسقاط حسني مبارك في الشارع عام ٢٠١١، فتح المجال لصعود الرئيس محمد مرسي، من صميم المدرسة الإخوانية، المدعومة من تركيا وقطر. لذا، تخوّفت القيادة المصرية من هيمنة الإخوان المسلمين على السلطة، فتمّ عزله، وتعيين القائد العسكري عبد الفتاح السيسي، إلى اليوم.

هاجمت مصر تركيا بعد قيام طائرة مسيرة تابعة لقوات حرس الحدود العراقي من منطقة سيدكان شمال تركيا. كما هاجمت التدخل التركي في سوريا، عبر مشاركة مجموعات من نخبة الجيش المصري، في الحرب في سوريا، لمحاربة المدّ التركي في ادلب. فقد كشفت وكالة الأناضول التركية، بحسب مصادر خاصة، إنّ النظام المصري أرسل قوات مسلحة إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحزب الثوري الإيراني.

على المقلب الآخر من القارة الإفريقية، تحديدًا الأراضي الليبية، أطلق الرئيس السيسي تصريحات عالية النبرة، عندما قال: "إن تدخل بلاده في ليبيا المجاورة، بات يتوفّر له الشرعية الدولية". هذا في رسالة واضحة إلى اللاعب التركي البارز هناك، الذي يصف السيسي تدخله بالإرهابي، ويرى في تركيا تهديدًا لأمن مصر من البوابة الليبية.

وقّعت مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. هذه الإتفاقية التي اعتبرها الرئيس اردوغان لا قيمة لها، هي التي عمّقت الصراع المصري-التركي. إذ تعمد لإيقاف الطموح التركي في شرق المتوسط، والتنقيب عن الثروة النفطية. فالتركيّ بتمدّده يحتاج إلى مصادر دخل، والنفط هي المصادر الرئيسية لتمويل حملاته العسكرية. لذا، سيشتدّ الصراع بين التركي والمصري كلما تعمّق الخلاف.

من العراق إلى سوريا وصولًا إلى لبنان، استكمالًا مع اليونان، وليبيا، ومن يدري قد نشهد صراعات في دول أخرى. كلّ هذه الصراعات تحمل عنوانًا واحدًا: من سيكون الخليفة الجديد للشارع السنيّ في العالم العربي تحديدًا. فبعد أن ظهرت إيران بمثابة الحامي الرئيسي للشيعي في المنطقة، من سيكون المنافس عند السنيّ لا سيما وأنّ السعودي يقف إلى جانب المصري في كافة تحركاته؟!