بعد الاعتداء على صحافي... محافظ بيروت يتحرك

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه "على أثر الاعتداء الذي تعرض له الصحافي في صحيفة الجمهورية سمير عبد المسيح من قبل أحد عناصر فوج حرس مدينة بيروت في منطقة الجميزة، قام محافظ بيروت القاضي مروان عبود على الفور بالاتصال برئيس تحرير صحيفة الجمهورية الاستاذ جورج سولاج ونقيب المحررين الاستاذ جوزيف القصيفي مستنكرا الحادث، ومعربا عن حزنه وألمه الشديدين.



وأكد عبود إدانته الشديدة لهذا الاعتداء السافر على الجسم الصحافي وإعاقة مهامه النبيلة لأن الاعلام ليس فقط رسالة، بل هو أمانة.



كما اتخذ عبود الاجراءات التأديبية بحق العنصر المذكور، والتي وصلت الى السجن الفوري، منعا لتكرار ذلك مستقبلا".