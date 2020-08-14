رسالة شخصية من ترامب الى الأسد... ماذا جاء فيها؟

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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره السوري بشار الأسد رسالة شخصية حول الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خطف قبل 8 سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم.

وجاء في بيان أصدره وزير الخارجية الأميركي في الذكرى السنوية الثامنة لفقدان أثر الصحافي أن “الحكومة الأميركية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن”.

وتابع: “لقد وجه ترامب في آذار رسالة إلى الأسد يقترح فيها فتح حوار مباشر”.

وكان تايس يعمل مصورا صحافيا لحساب “وكالة الصحافة الفرنسية” و”ماكلاتشي نيوز”، و”واشنطن بوست”، و”سي بي إس” وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزا لدى جماعة غير معروفة من المسلحين.

ومذذاك لم ترد أي معلومات رسمية عنه.