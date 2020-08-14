سعاد أبو زيد غادرت مركز العناية ولم تعُد - هل تعرفون عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

سعاد مارون أبو زيد (مواليد 1958، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 6-8-2020، مركز العناية في دير سيدة النجاة – حبوب قضاء جبيل، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.