الكويت تواصل مساعداتها جواً لليوم العاشر على التوالي

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واصل الجسر الجوي الاغاثي الكويتي اليوم نشاطه لنقل الاحتياجات للبنان لليوم ال10 على التوالي بوصول الطائرة ال16.



ونقلت طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية نحو 100 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والتي كان في استقبالها المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين مع اركان السفارة وممثل قائد الجيش اللبناني العميد الياس يوسف الى جانب رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي.



وقال الشاهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": "استمرارا للجسر الانساني الممتد من الكويت للبنان الشقيق دعما ومساندة لاحتواء تداعيات انفجار بيروت، تم استقبال طائرتين للقوة الجوية الكويتية بحمولة اجمالية تقدر باكثر من 104 طن من الحصص الغذائية تم تسليم قسم منها للجيش اللبناني والقسم الاخر للهلال الاحمر الكويتي".



ولفت الى انه ب"وصول الطائرتين يبلغ العدد الاجمالي للطائرات الاغاثية التي وصلت بيروت حتى اليوم 16 طائرة نقلت حمولة اجمالية من الاحتياجات تفوق 753 طن"، مشيرا الى ان "طائرتين يرتقب وصولهما غدا".



من جانبه قال ممثل قائد الجيش اللبناني ل "كونا": "نستقبل اليوم الطائرتين رقم 15 و16 من الشقيقة الكويت التي لم تتوانى عن مساعدة لبنان، وتؤكد كل يوم وقوفها بقيادتها وشعبها الى جانب لبنان الف شكر للكويت".



بدوره اشار العنزي الذي كان يستقبل شحنة من الاحتياجات الخاصة بالجمعية ل "كونا" الى ان هذه الشحنة "مستلزمات عينية ومواد طبية اساسية ستوزع مباشرة للاسر والمستشفيات المتضررة"، وقال: "هذا جزء من مساهمة بسيطة تقدمها الجمعية بالاضافة الى تضافر جهود اخرى من مؤسسات الكويت لتخفيف الاشقاء اللبنانيين".



وقال العقيد فراس الخليفي الذي سلم الاحتياجات: "مستمرون بتقديم المستلزمات المطلوبة للبنان الشقيق" وان طائرته هي الطائرة ال15 التي تنقل لبيروت حمولة 50 طنا من المواد الغذائية والطبية".





من جهته قال الرائد طيار محمد الصفار ل "كونا": "تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذه هي الرحلة ال16 من الجسر الجوي لنقل الاحتياجات لاشقائنا في لبنان وهيدا اقل واجب نقدمه لهم حيث ننقل 50 طنا من المواد الغذائية".



وكان الجسر الجوي الاغاثي والانساني الذي اقامته الكويت لدعم لبنان قد حطت اول طائراته في مطار رفيق الحريري الدولي اثر وقوع انفجار بيروت ناقلة معدات طبية وتجهيزات للمستشفيات، وشكلت اول طائرة تنقل الاحتيجات الى لبنان.